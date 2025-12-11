Lavori sulla A19, gli ennesi diretti a Catania: “Due ore di tempo, è una follia”

“Due ore per raggiungere Catania da Enna”. E’ lo sfogo di una professionista ennese che, nella giornata di ieri, per motivi di lavoro si è messa alla guida della sua auto per raggiungere il Tribunale etneo.

Il percorso ad ostacoli fino a Catania

Si è imbattuta nei lavori disseminati sulla A19: dal senso unico alternato sullo svincolo di Enna fino all’uscita obbligatoria allo svincolo di Gerbini per poi rientrare, percorrendo la Statale 192, a Motta Sant’Anastasia.

L’altra testimonianza: “Sulla 192 si rischia la vita”

“Ci vorrebbe la mongolfiera” ha tagliato corto la professionista con sarcasmo ma non è stata l’unica ennese a sbattere contro i lavori. Un’altra professionista ennese si è invece recata a Catania per l’acquisto di materiali di lavoro. “Una vera Odissea – ha raccontato a ViviEnna – ma quel che più mi ha impensierito è stato il tratto della Statale 192. Si rischia davvero la vita, ci sono automobilisti che, per superare la fila, compiono sorpassi pericolosissimi, per cui, prima o poi leggeremo sulle testate giornalistiche l’ennesima tragedia”.