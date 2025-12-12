A19, riaperto il tratto tra Gerbini e Motta Sant’Anastasia

Dopo giorni di forti disagi per automobilisti, pendolari e trasportatori, è stato riaperto il tratto dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” tra gli svincoli di Gerbini e Motta Sant’Anastasia in direzione Catania. Il via libera al traffico segna la fine di una fase critica che aveva costretto migliaia di utenti a lunghe deviazioni e a percorsi alternativi, con inevitabili ripercussioni sui tempi di percorrenza e sulla sicurezza della viabilità locale.

Perché era stato chiuso il tratto

La carreggiata in direzione Catania nel tratto tra lo svincolo di Gerbini e Motta Sant’Anastasia era stata completamente chiusa al traffico dall’1 dicembre scorso fino alla riapertura decisa nelle ultime ore. Secondo le comunicazioni ufficiali di Anas e riportate dalle cronache locali, la chiusura si è resa necessaria per urgenti lavori di pavimentazione e consolidamento del piano viabile dell’autostrada. Le condizioni del manto stradale, giudicate non più idonee alla sicurezza e alla regolarità di circolazione, avevano imposto un intervento rapido e strutturale, con la conseguente interdizione totale delle corsie in direzione Catania.

In pratica, il tratto autostradale non era transitabile dal km 171+500 al km 182+500, costringendo gli automobilisti diretti verso Catania a uscire allo svincolo di Gerbini-Sferro, percorrere la strada statale 192 della Valle del Dittaino e rientrare in autostrada a Motta Sant’Anastasia. Questo itinerario alternativo, oltre ad allungare i tempi di viaggio, aveva anche aumentato l’intensità del traffico su strade ordinarie non progettate per grossi volumi di traffico.

Le testimonianze dei disagi

Le ripercussioni della chiusura si sono fatte sentire nei territori dell’Ennese e oltre. Testimonianze raccolte da ViviEnna hanno descritto intense difficoltà per chi quotidianamente si sposta verso Catania: automobilisti obbligati a percorsi più lunghi e congestionati, e criticità anche per quanto riguarda la sicurezza lungo la statale alternativa, con sorpassi pericolosi e condizioni di traffico critiche.

Riapertura e prospettive

Con la riapertura del tratto tra Gerbini e Motta Sant’Anastasia, la circolazione sull’A19 verso Catania torna a scorrere regolarmente dopo una fase caratterizzata da deviazioni obbligate e code. Il ripristino della normale viabilità rappresenta un sollievo per migliaia di utenti, soprattutto in vista delle necessità di spostamento legate alle attività lavorative e allo scambio commerciale tra l’entroterra siciliano e la città metropolitana di Catania.

Resta, tuttavia, il tema della manutenzione e della sicurezza delle infrastrutture autostradali in Sicilia, evidenziato dai continui interventi lungo l’A19 e dalla richiesta di un piano di manutenzione più organico.