Cambio alla guida della Prefettura: arriva Portelli, Ippolito a Matera

Cambio al vertice della Prefettura di Enna. Alla guida dell’Ufficio territoriale del Governo arriva Ignazio Portelli, che subentra alla dott.ssa Maria Carolina Ippolito, destinata alla Prefettura di Matera dopo aver ricoperto l’incarico a Enna dal marzo del 2023.

La nomina

La nomina di Portelli è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri n. 151 dell’11 dicembre 2025, segnando l’avvio di una nuova fase per l’amministrazione prefettizia nel territorio ennese. Nato a Palermo e originario di Scicli, il nuovo prefetto porta con sé una lunga esperienza maturata all’interno della pubblica amministrazione, avendo già ricoperto, tra gli altri incarichi, il ruolo di Prefetto di Frosinone.

La carriera del nuovo prefetto

Classe 1959, Ignazio Portelli vanta un percorso formativo di alto profilo. Dopo il conseguimento della maturità scientifica con il massimo dei voti, si è laureato in Giurisprudenza con una tesi che è stata anche pubblicata. Ha poi approfondito gli studi con una specializzazione in Diritto regionale all’Università di Palermo, conseguita con lode, e nel 1996 ha ottenuto un’ulteriore specializzazione in Scienza e tecnica della legislazione presso l’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica (I.S.L.E.). A completare il curriculum accademico, il Master di II livello in Management pubblico conseguito nell’anno accademico 2004-2005 all’Università di Perugia.

Le criticità

Con l’arrivo a Enna, Portelli è chiamato a confrontarsi con le specificità di un territorio complesso, caratterizzato da dinamiche sociali ed economiche che richiedono un costante coordinamento tra istituzioni, enti locali e forze dell’ordine. Un compito che si inserisce nel solco di una carriera costruita su competenze giuridiche e amministrative consolidate.

Foto tratta da Italpress