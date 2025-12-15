Fondi regionali per le aree artigianali, i Comuni ennesi hanno 2 mesi di tempo per chiederli

I comuni dell’ennese hanno 60 giorni di tempo, dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’avviso, per chiedere al Dipartimento delle attività Produttive della Regione Siciliana i finanziamenti da destinare alla riqualificazione delle aree artigianali.

L’avviso sarà pubblicato sul prossimo numero della gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. Gli interventi che il Dipartimento regionale delle attività produttive finanzia sono raggruppati in tre categorie: riqualificazione materiale, riqualificazione digitale e sostenibilità ambientale.

La destinazione delle risorse

Nella prima categoria rientrano gli interventi di creazione miglioramento della qualità delle strade, marciapiedi, illuminazioni, parcheggi, reti idriche, fognature, efficientamento energetico delle infrastrutture esistenti (esempio illuminazione led). Nella riqualificazione digitale rientrano interventi mirati a migliorare e potenziare i servizi digitali a favore delle imprese insediate nell’aree artigianali.

Sono compresi in questa categoria anche gli interventi di potenziamento dei sistemi di controllo delle aree artigianali: videosorveglianza, servizi di sicurezza e antincendio automatizzati e sistemi di accesso controllati.

Il risparmio energetico

Gli interventi di sostenibilità ambientale comprendo quelli relativi; all’adattamento agli effetti del cambiamento climatico, al risparmio energetico e dell’acqua, alla messa in sicurezza e rigenerazione ambientale, alla riduzione del consumo di suolo, di materie e di energia tramite il recupero e riuso a fini produttivi di aree e immobili dismessi o abbandonati e alla minimizzazione degli scarti.