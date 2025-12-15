Piazza Armerina, la Cattedrale si illumina con il grande albero di Natale

La comunità della Basilica Cattedrale di Piazza Armerina si prepara a vivere un momento significativo del tempo natalizio con la presentazione, per il secondo anno consecutivo, del grande albero di Natale allestito sulla facciata principale della chiesa madre. L’installazione, composta da 19 fili di luci gialle e rosse, è stata pensata come un segno di luce, speranza e condivisione per l’intera città.

La simbologia

Secondo quanto spiegato dalla parrocchia, l’Albero richiama simbolicamente la luce di Cristo, capace di illuminare la fede e rinnovare la speranza. Il parroco della Basilica Cattedrale, don Alessio Maria Aira, ha sottolineato come i colori delle luci richiamino quelli dell’ombrello basilicale, segno della dignità di basilica pontificia, e contribuiscano a valorizzare lo stile barocco dell’edificio, rendendolo particolarmente suggestivo nelle ore serali.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai giovani volontari della Parrocchia Cattedrale che, nonostante le risorse economiche limitate, hanno progettato e realizzato l’opera con impegno e spirito di servizio. Il parroco ha evidenziato come, senza la loro disponibilità e la loro determinazione, la Cattedrale sarebbe rimasta priva di un segno capace di trasmettere il significato autentico del Natale.

I volontari

L’Albero, ideato da Alessio D’Alú, è stato realizzato grazie alla collaborazione di numerosi volontari, parrocchiani, scout e cittadini. Oltre a illuminare la facciata della Cattedrale e renderla visibile da gran parte della città, l’installazione richiama anche la grande croce in ferro restaurata e ricollocata lo scorso settembre, grazie all’impegno di benefattori locali e al supporto dei Vigili del Fuoco.

La parrocchia ha spiegato che la scelta di realizzare un albero di grandi dimensioni nasce dalla volontà di offrire un segno visibile e condiviso, pensato anche per chi non ha la possibilità di averne uno in casa, affinché diventi un simbolo di luce e speranza per tutti.

In occasione dell’accensione, fedeli e cittadini sono invitati a partecipare alla “Festa della Luce che Rinasce”, un momento di condivisione che prevede musica natalizia, il saluto del parroco con il ringraziamento ai volontari, un cantastorie in vernacolo siciliano e una salsicciata aperta a tutti. Già nei giorni scorsi numerose famiglie hanno visitato Piazza Cattedrale per ammirare l’albero, diventato un segno di festa e un’attrattiva anche per turisti e visitatori.