Altro che lite, a Valguarnera uno scontro tra 2 ragazzi finisce a coltellate, un ferito in ospedale

Altro che lite tra ragazzi a Valguarnera ma uno scontro fisico finito a coltellate. E’ quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa nel cuore della movida locale, in via Volta, una traversa di via Sant’Elena. Una vera notte di follia di cui si sono resi protagonisti due giovani, da poco maggiorenni che, nel volgere di qualche minuto, sono passati dalle mani alle armi bianche.

Cosa è accaduto

Uno dei due ragazzi infatti in preda all’ira ha tirato su un coltello cercando di colpire il contendente in più parti del corpo. Sul luogo sono intervenuti prontamente i carabinieri e un’ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale. Le coltellate per fortuna non hanno lasciato traccia, se non qualche lieve ferita, tanto da essere stato dimesso nelle ore successive.

Le notti pericolose di Valguarnera

Indagano intanto i carabinieri del luogo sull’accaduto. C’è da dire, e non è la prima volta, che nei weekend ed in particolare nella stagione estiva via Sant’Elena, zona della movida valguarnerese, diventa nelle ore serali e notturne zona franca. Accoglie non solo ragazzi locali ma anche provenienti dai paesi limitrofi per i diversi pub e bar esistenti.

Motorini smarmittati e mini auto a tutto gas scorrazzano tranquillamente indisturbati. Sono tanti gli episodi accaduti nel recente passato, alcuni anche gravi, che per fortuna si sono conclusi senza conseguenze estreme. Le segnalazioni dei residenti della zona sino ad oggi non sono bastate, chiedono maggiori controlli a causa degli schiamazzi notturni che sfociano parecchie volte in risse pericolose.