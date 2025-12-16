La fiamma olimpica illumina Piazza Armerina ed il sindaco “insegue” il tedoforo sotto la pioggia

Piazza Armerina ha accolto la fiamma olimpica con entusiasmo e partecipazione, dimostrando che nemmeno il maltempo può spegnere lo spirito di festa della città dei mosaici. Una giornata segnata da pioggia e cielo grigio si è trasformata in un evento carico di emozione.

Le condizioni meteo

Nonostante le condizioni meteo avverse, cittadini, famiglie e curiosi si sono riversati lungo il percorso per salutare il passaggio della fiamma, simbolo universale di pace, sport e condivisione.

Lo start con il sindaco

Allo start, accanto al tedoforo, c’era il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, che ha voluto partecipare in prima persona indossando la fascia tricolore, segno tangibile della presenza e del sostegno dell’istituzione cittadina. Il primo cittadino non si è limitato a un ruolo formale, ma si è reso protagonista di un simpatico siparietto che ha strappato applausi e sorrisi.

Arrivato il momento dell’ingresso in centro storico, ai piedi della Basilica, dove era stata organizzata una piccola festa conclusiva, il sindaco ha inseguito a passo sostenuto il tedoforo, sfidando la pioggia con tanto di cappuccio antipioggia.

La cerimonia

La cerimonia finale, semplice ma sentita, si è svolta in un clima di grande partecipazione. Tra applausi, fotografie e tamburi, Piazza Armerina ha celebrato il passaggio della fiamma come un’occasione di unità e di orgoglio, confermando ancora una volta la propria vocazione all’accoglienza.