Riapre la scuola Mazzini dopo la fuga di gas

Con la firma dell’ordinanza sindacale, il sindaco di Valguarnera Francesca Draià ha disposto la ripresa delle lezioni a partire da domani 17 dicembre nel plesso scolastico Mazzini, ponendo fine a un periodo di sospensione delle attività didattiche per via di una fuga di gas avvenuta nei giorni scorsi.

La fuga di gas

Un episodio che aveva fatto scattare immediatamente le misure di sicurezza, con l’evacuazione dei locali e l’intervento dei tecnici per accertare le cause della dispersione e verificare le condizioni degli impianti. Sembra che la perdita abbia interessato nel tratto tra la linea di alimentazione del gas metano e il contatore che registra i consumi dell’istituto

I controlli

Nei giorni successivi alla segnalazione, l’amministrazione comunale ha avviato una serie di controlli approfonditi al fine di garantire il pieno ripristino delle condizioni di sicurezza. Le verifiche tecniche e gli interventi effettuati hanno escluso ulteriori rischi per l’incolumità degli occupanti dell’edificio scolastico.

Sulla base degli esiti favorevoli delle ispezioni e delle certificazioni acquisite, il sindaco Draià ha quindi firmato l’ordinanza che autorizza la riapertura del plesso Mazzini e il regolare svolgimento delle lezioni. Una decisione accolta con sollievo dalla comunità scolastica, che potrà tornare alla normalità dopo giorni di disagi.