L’operazione antidroga a Enna, ecco tutti i nomi dei 13 indagati

E’ Daniel Juan Pitta, 29 anni, l’unico dei 13 indagati che è finito in carcere al termine dell’operazione antidroga su un presunto traffico di droga ad Enna. Il giovane è indicato dagli inquirenti come il personaggio più rilevante, colui che avrebbe provveduto “all’acquisto di sostanza stupefacente dalle province limitrofe, beneficiando della collaborazione dei propri familiari che, muovendosi nelle varie province siciliane, provvedevano al reperimento di ingenti quantitativi di droga”.

Chi è ai domiciliari

Il gip del Tribunale di Enna ha disposto i domiciliari per Vanessa Sperlinga, 25 anni; Agnese Gervasi, 25 anni; Cristian Grasso, 26 anni; Giuseppe Amaradio, 36 anni.

Le altre misure cautelari

Obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per Veronica Sperlinga, 30 anni; Giuseppe Tilaro, 39 anni; Greta Vetri, 29 anni; Maria Cristina Tilaro, 45 anni; Edoardo Fontanazza, 27 anni, Nicole Docci, 23 anni.

Obbligo di dimora per Vito Catalano, 24 anni a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, e Filippo Scialfa, 25 anni, residente a Misterbianco, nel Catanese.

Tutti gli indagati erano stati sentiti nei giorni scorsi dal gip e si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere. Il collegio difensivo dei 13 indagati è composto dagli avvocati Giampiero Cortese, Michele Baldi, Filippo Mantegna, Salvatore Timpanaro e Patrizia Di Mattia.