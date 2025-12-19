Che cos’è il RTP e perché è fondamentale nel gioco online?

Quando parliamo di gioco online, parliamo di un’industria che, anche solo in Italia, non solo è in costante sviluppo ma macina numeri da capogiro. Stiamo parlando di 160 miliardi di euro all’anno di fatturato totale con una maggioranza di giocatori che preferiscono giocare online perché lo trovano più comodo e più semplice, anche attraverso device come cellulari e tablet. Proprio in questo contesto, regolamentato in maniera severa nel nostro Paese, è bene sapere cosa sia il RTP (Return To Player) e quando questo incida nella scelta del gioco a cui giocare.

Il RTP e quanto sia importante nella scelta del gioco

Il RTP (Return To Player) è la percentuale di montepremi che, in un tempo determinato, un gioco o una slot machine ritorna al giocatore. Ovviamente, stiamo parlando teoricamente di quanto venga rimandato indietro, perché non ci è dato sapere quanto e quando la macchina elargirà questo denaro. Possiamo dire, che è un calcolo approssimativo, che tiene conto del margine della casa e di quanto del montepremi verrà restituito. Abbiamo, fortunatamente, siti estremamente affidabili che ci aiutano a trovare le slot e i giochi migliori e ne abbiamo alcuni esempi validi. Gli esperti di MigliorCasinoBonus.com aggiornano costantemente la sezione dedicata alle slot che pagano di più, selezionando i titoli con le percentuali di RTP più competitive. Questo tipo di approccio, molto analitico e comparativo, aiuta anche i dilettanti a trovare quello che gli interessa partendo dalla tipologia di gioco.

Si tratta di siti concessionari, quindi di siti legali che si trovano sotto l’egida dell’Agenzia Dogane e Monopoli e che sono obbligati a inserire questa percentuale sul sito. Percentuale, questo è un altro punto a favore dei siti online, che è più alta di quella che è presente sulle macchinette VLT o su altri giochi che si possono giocare nei casinò o nelle sale giochi. L’approccio, per quanto possa sembrare solo di marketing, non è solo marketing ma è regolamentato in maniera molto severa in Italia. Quello che viene depositato dai giocatori deve tornare ai giocatori in modalità casuale (in un tempo preciso ma indefinito) e questo deve essere esposto sulle piattaforme perché deve essere visibile agli utenti che vanno sempre tutelati, in nome del Gioco Responsabile e della legge.

In un periodo come questo d’instabilità economica, con il caro bollette, il gioco deve essere un divertimento, deve essere un momento di svago senza stress, senza immaginare di poter essere truffati in alcun modo. Per questa ragione il RTP è un elemento fondamentale, perché è sicuro, serio, controllato e perché effettivamente i soldi vengono restituiti.

Si può prevedere in qualche modo quando i soldi verranno elargiti?

Facciamo chiarezza: conoscere il RTP di una slot o di un gioco è un’informazione a nostro favore ma non possiamo conoscere, in alcun modo, quando è il momento in cui la macchinetta ridarà i soldi al giocatore che sta giocando. Ci sono un sacco di leggende, anche online, di trucchi che vengono dati per buoni, di combinazioni o situazioni in cui si può capire se la macchinetta paga. Non è assolutamente vero. Non c’è nessun modo o trucco per comprendere quando si vince, questo è evidente. E non bisogna leggere o immaginare che quel sito o quell’esperto possano dare consigli reali su come capire quando si vince. Non solo il RTP è solo un’indicazione di una percentuale calcolata, ma su ogni gioco c’è il RNG (Random Number Generator), cioè un software che è pensato apposta per inviare solo numeri casuali così come casuali sono le vittorie. Chissà quante volte, abbiamo sentito dire che se si gioca tanto la slot ripagherà per forza. Non è assolutamente così. Il RTP non è mica pensato sull’arco di una giornata, non è che se si gioca tanto per forza quella slot ritornerà i soldi spesi. Questo modo di giocare, non fa parte dell’educazione al gioco che è fondamentale e che dovrebbe essere sempre chiara a tutti coloro che si avvicinano al gioco. Non dobbiamo negare che il gioco sia divertente, è insito nella parola “gioco” il fatto che lo sia. Dobbiamo imparare a giocare con intelligenza, fermandoci quando è il momento di fermarsi e pensando al budget, senza immaginare di dover per forza riprendere quello che abbiamo perso.

Questo è il modo più sbagliato di giocare, farsi prendere dalla frenesia di recuperare è quello che porta al gioco compulsivo, è quello che porta a sbagliare. La sensibilizzazione al Gioco Responsabile serve anche, e soprattutto, a insegnare come si gioca e quando è il momento di mollare. Specie ora in cui le regole ci sono e sono valide, il gioco è ovunque perché è su ogni smartphone e non c’è più la preparazione al gioco ma è davvero un attimo tra un impegno e un altro, è lì che dobbiamo essere bravi a capire come giocare. Perché se si gioca per vincere, è già sbagliato. Abbiamo tutti gli strumenti, come il RTP, che ci possono aiutare a scegliere cosa sia meglio per noi, per il nostro modo di giocare, per quanto vogliamo giocare, per quanto vogliamo spendere. Il resto è tanto semplice: abbiamo siti spettacolari, interfaccia semplici, grafiche eccellenti, regolamenti ben scritti, bonus pensati senza esagerazioni, tutela del cliente anche attraverso un customer service che funzioni. Questo è ciò che ci serve e più conosciamo il gioco, più diventa divertente giocare, godendoci il momento come dovrebbe essere.