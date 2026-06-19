Valguarnera, via libera alle misure premiali per i contribuenti in regola: approvato il regolamento

Premiare i cittadini in regola con i tributi comunali e rafforzare l’efficienza della riscossione. È l’obiettivo del nuovo regolamento sulle misure premiali per i contribuenti approvato dalla Giunta comunale di Valguarnera con una deliberazione che recepisce una legge regionale

Il provvedimento si inserisce in una più ampia strategia amministrativa finalizzata a promuovere una maggiore responsabilizzazione fiscale e a incentivare comportamenti virtuosi, con effetti positivi sia sugli equilibri finanziari dell’ente sia sulla qualità dei servizi erogati alla cittadinanza.

Incentivi ai contribuenti virtuosi

Lo schema di regolamento introduce strumenti premiali destinati a chi risulta puntuale nei pagamenti delle entrate comunali. L’obiettivo è favorire un rapporto più collaborativo tra amministrazione e contribuenti, valorizzando il rispetto degli obblighi fiscali come elemento centrale di equità e partecipazione alla vita della comunità.

«Premiare chi è in regola significa rafforzare il principio di equità e costruire un rapporto più solido e trasparente tra Comune e cittadini», ha evidenziato il sindaco Carmen Cutrona, sottolineando come il miglioramento della capacità di riscossione rappresenti anche un requisito importante per accedere alle opportunità offerte dalla programmazione regionale.

Bilancio più solido e nuove opportunità

Sulla stessa linea l’assessore al Bilancio, Francesca Draià, che ha definito il regolamento uno strumento non solo tecnico ma strategico, capace di coniugare sostenibilità finanziaria e migliore programmazione delle risorse pubbliche. Un ente più efficiente nella gestione delle proprie entrate, infatti, può rafforzare la propria stabilità economica e aumentare le possibilità di beneficiare dei contributi regionali legati ai processi di efficientamento amministrativo. Lo schema approvato dalla Giunta proseguirà ora il proprio iter istituzionale e sarà sottoposto all’esame del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.