L’omicidio a Catenanuova, proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali

E’ ancora sotto shock la comunità di Catenanuova per la tragica morte di Salvatore De Luca, deceduto la settimana scorsa al Cannizzaro di Catania per via delle lesioni riconducibili ad un’aggressione avvenuta il 3 dicembre scorso nel piccolo centro dell’Ennese.

L’ordinanza che dispone il lutto cittadino

Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali che si terranno oggi, 20 dicembre, alle 15,30 nella chiesa Madre di San Giuseppe.

Come disposto nell’ordinanza del sindaco, le bandiere saranno esposte a mezz’asta, inoltre sono state congelate tutte le manifestazioni per tutta la giornata mentre è prevista la sospensione delle attività commerciali dalle 15,30 alle 17,30.

L’inchiesta per omicidio, indagato un 23enne

Sulla vicenda del decesso di De Luca, la Procura di Enna ha aperto un fascicolo per omicidio volontario iscrivendo nel registro degli indagati un 23enne, familiare della vittima, che, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, ha negato ogni addebito.