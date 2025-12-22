Bilancio, Mpa: “Risorse per mensa e Venerdì santo” e ringrazia l’opposizione per il voto

“Il Consiglio comunale di Enna ha approvato il bilancio, un atto fondamentale che garantisce la continuità e il corretto svolgimento delle attività amministrative e dei servizi alla cittadinanza”. Lo afferma Francesco Di Venti, capogruppo Mpa-Grande Sicilia al consiglio comunale di Enna, in merito al varo della manovra, al centro di polemiche, sollevate dal Pd, che ha rimarcato di aver contributo in maniera importante al voto per la massiccia assenza di esponenti della maggioranza.

La mano tesa all’opposizione

Di Venti rende merito ai consiglieri presenti, anche a quelli aderenti all’opposizione. “Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai consiglieri comunali presenti e alle forze politiche di opposizione che, con spirito costruttivo e grande senso del dovere, hanno contribuito con la loro disponibilità a rendere possibile l’approvazione del bilancio”.

Risorse per il Venerdì Santo e la mensa scolastica

In merito al contenuto del Bilancio, il capogruppo del Mpa chiarisce in che modo saranno investite le risorse.

“L’approvazione del bilancio rappresenta – dice Di Venti – un momento di grande importanza per il futuro della nostra comunità: consente di pianificare interventi, progetti e investimenti essenziali per lo sviluppo del territorio e per il benessere dei cittadini. Grazie a questa approvazione, sarà possibile dare corso ad iniziative significative come lo svolgimento del Venerdì Santo e l’adeguamento delle tariffe della mensa comunale, interventi necessari per assicurare una gestione equilibrata e sostenibile dei servizi offerti”.