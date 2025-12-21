Nebbia al Gaeta, rinviata la gara tra Enna e Castrum Favara

La gara tra Enna e Castrum Favara, valida per la 17ª giornata del campionato di Serie D girone I, è stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteo.

La nebbia

Il match, in programma allo stadio Gaeta di Enna, non si è potuto disputare per la fitta nebbia che ha reso il terreno di gioco e la visibilità non idonei allo svolgimento regolare dell’incontro.

La decisione dell’arbitro

Dopo i sopralluoghi e i tentativi di valutare un possibile miglioramento delle condizioni atmosferiche, l’arbitro ha deciso di sospendere tutto, constatando l’assenza dei requisiti minimi per garantire la regolarità della gara. Una scelta dettata esclusivamente da ragioni di sicurezza e dal rispetto del regolamento.

La data per il recupero

Resta ora da stabilire la data del recupero, che verrà comunicata nei prossimi giorni dagli organi competenti. Nel frattempo, lo sguardo dell’Enna è già rivolto alla ripresa del campionato: il prossimo impegno è fissato per il 4 gennaio, quando i gialloverdi torneranno in campo davanti al proprio pubblico per affrontare il Ragusa.