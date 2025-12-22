Cassa e Scuola edile di Enna, Debole confermato presidente

Continuità e fiducia rinnovata ai vertici della Cassa e Scuola Edile di Enna. Il Cavaliere ingegnere Gaetano Debole è stato infatti riconfermato alla Presidenza dell’Ente, una decisione che arriva al termine del mandato precedente

Le parole di Debole

La conferma è maturata all’interno del sistema associativo locale, che ha espresso apprezzamento per il percorso intrapreso sotto la guida di Debole. «Ringrazio il nuovo presidente di ANCE Enna, il geometra Vincenzo Talio, e l’intero Consiglio Generale per la fiducia rinnovata», ha commentato il presidente riconfermato, sottolineando come l’obiettivo resti quello di sostenere imprese e lavoratori, rafforzando al tempo stesso i principi di legalità nel settore delle costruzioni.

Debole ha voluto evidenziare il valore del lavoro di squadra che ha caratterizzato l’attività dell’Ente: i risultati raggiunti, ha spiegato, sono stati possibili grazie alla collaborazione costante con il Comitato di Gestione e all’impegno quotidiano dei dipendenti della Cassa Edile.

Il ruolo delle Cassa edile

Negli ultimi anni, come fa sapere Debole, la Cassa Edile di Enna si è affermata come un punto di riferimento non solo per le aziende locali, ma anche per le grandi imprese impegnate in opere pubbliche strategiche. Centrale, in questo percorso, è stata l’attenzione alla formazione, con particolare riguardo alla sicurezza nei cantieri, tema considerato imprescindibile per la tutela dei lavoratori.