Povertà, pranzo di Natale solidale alla Missione Speranza e Carità

L’Amministrazione comunale di Valguarnera rafforza la rete di solidarietà in occasione delle feste natalizie. Un Natale all’insegna della solidarietà e dell’attenzione verso i più fragili.

Il pranzo solidale

Con una delibera di Giunta, ha approvato un pacchetto di interventi assistenziali destinati ai cittadini indigenti, affiancando alle tradizionali iniziative festive un concreto programma di sostegno sociale. Cuore del progetto sarà il pranzo solidale del 25 dicembre, che si svolgerà nei locali della Missione Speranza e Carità di Valguarnera Caropepe, realtà ispirata all’opera di Fratel Biagio Conte. Accanto a questo momento di condivisione, sono previste la distribuzione di regali ai bambini e una serata di socializzazione in prossimità dell’Epifania, che si terrà anch’essa presso la Missione.

La rete di solidarietà

Le iniziative sono state organizzate dall’Assistente sociale del Comune in collaborazione con Padre Samuel La Delfa, responsabile del progetto della Missione Speranza e Carità attiva presso il Centro di Assistenza Religiosa e Sociale “Papa Giovanni XXIII”. «Il Natale deve essere un tempo di attenzione e vicinanza reale verso chi vive situazioni di difficoltà – ha dichiarato il sindaco Draià –. Abbiamo voluto affiancare agli eventi festivi interventi di solidarietà concreta, per garantire dignità, ascolto e inclusione a chi ha più bisogno».

Sulla stessa linea l’assessore ai Servizi sociali, che ha evidenziato il valore del lavoro di rete tra istituzioni e territorio: «Queste iniziative nascono da un percorso di ascolto e collaborazione tra Comune, servizi sociali e realtà locali. Il pranzo solidale, l’attenzione ai bambini e i momenti di socializzazione rappresentano strumenti fondamentali per contrastare solitudine ed emarginazione, soprattutto durante le festività». Un impegno che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di rendere il Natale un’occasione di condivisione autentica, capace di tradursi in gesti concreti di solidarietà.