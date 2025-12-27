Spettacoli natalizi, concerto Gospel e iniziative per i bambini organizzati dalla Pro Loco di Enna

Nuovi appuntamenti sono in programma a Enna nell’ambito del calendario natalizio promosso dalla Pro Loco cittadina. Nel fine settimana del 27 e 28 dicembre, sono previste iniziative musicali e attività dedicate ai più piccoli, tra centro storico e sedi associative.

Gli appuntamenti

Sabato 27 dicembre, alle ore 20.00, la chiesa di San Tommaso ospiterà un concerto Gospel con il coro Seeds of Faith, realizzato in collaborazione con il Collegio dei Rettori delle Confraternite Ennesi e il Libero Consorzio Comunale di Enna. Il concerto, dal titolo “Jesus, you are the center of my joy”, si inserisce nel solco della tradizione natalizia. Nel comunicato diffuso dalla Pro Loco si sottolinea come il Gospel sia “una forma di preghiera in musica, con voci possenti e ritmi coinvolgenti”, capace di coniugare spiritualità e dimensione comunitaria.

Il teatro dei burattini

Domenica 28 dicembre, a partire dalle ore 17.00, le attività si sposteranno presso la sede della Pro Loco in via Marchese Mario Grimaldi 8, a Palazzo Grimaldi. Qui si terrà il teatrino dei burattini “Le dis-avventure di Babbo Natale e la Befana”, a cura di Agata Cammarata. L’iniziativa prevede anche momenti di animazione, giochi, trucca bimbi e una merenda, ed è rivolta ai bambini e alle famiglie.

La Pro Loco di Enna ricorda che tutti gli eventi inseriti nel programma “EnNatale in Pro Loco” sono gratuiti e aperti al pubblico. Per le attività che si svolgono all’interno del Circolo è consigliata la prenotazione, al fine di garantire una migliore organizzazione.