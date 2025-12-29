Enna, chiusura degli uffici comunali e anticipo del mercato settimanale: le disposizioni del sindaco

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha disposto la chiusura degli uffici comunali nelle giornate di venerdì 2 e lunedì 5 gennaio 2026, nonché l’anticipazione del mercato settimanale al 5 gennaio 2026.

Garantiti i servizi essenziali

Per quanto riguarda la sospensione delle attività degli uffici comunali, le due giornate di chiusura saranno computate in conto ferie per tutto il personale interessato. L’Amministrazione ha tuttavia assicurato la continuità dei servizi pubblici essenziali, garantendo l’operatività dello Stato civile limitatamente alle denunce di morte, dei servizi cimiteriali e della sicurezza pubblica. Saranno inoltre regolarmente assicurate l’apertura e la chiusura delle ville comunali e dei principali siti turistici della città, tra cui il Castello di Lombardia, il Sacrario dei Caduti, i musei e gli impianti sportivi.

L’anticipo del mercato settimanale

Contestualmente, il sindaco ha disposto l’anticipazione della giornata del mercato settimanale, originariamente prevista per martedì 6 gennaio 2026, giorno festivo dell’Epifania. Il mercato si svolgerà pertanto lunedì 5 gennaio 2026. La decisione è stata adottata anche in accoglimento della richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali, che avevano sollecitato lo spostamento della giornata di mercato per evitare disagi agli operatori e ai cittadini.