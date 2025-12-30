Palermo, socialisti assegnano a Fernanda Contri medaglia Balabanoff-Kuliscioff: la giurista socialista difese Falcone

Nel centenario della morte di Anna Kuliscioff (scomparsa il 29 dicembre 1925) e nel sessantesimo anniversario del trapasso di Angelica Balbanoff (mancata il 25 novembre 1965), i socialisti democratici siciliani hanno istituito una medaglia intitolata alle due madri del socialismo riformista italiano, entrambe nate in Ucraina. Nel corso di una riunione svoltasi a Palermo, è stato deciso di conferire la prima medaglia Balabanoff-Kuliscioff alla memoria di Fernanda Contri, giurista scomparsa nei giorni scorsi, prima donna nominata giudice costituzionale (poi anche vicepresidente della Consulta) ed in precedenza componente del Consiglio superiore della magistratura e ministro degli Affari sociali per il Partito Socialista Italiano. Il socialista Giuliano Amato, nel periodo in cui guidò il governo per la prima volta, la nominò anche segretaria generale della presidenza del Consiglio dei ministri. Fu durante il mandato al Csm che Fernanda Contri difese più volte Giovanni Falcone, anche dagli attacchi che provenivano dall’interno dell’ordine giudiziario. Per tale ragione, la Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia” ed i Socialdemocratici di SD hanno deciso di insignire la giurista socialista, spentasi lo scorso 27 dicembre a novant’anni, al termine di una riunione svoltasi a Palermo sotto la presidenza del docente universitario Antonio Matasso, presidente della Fondazione e segretario regionale del Sole nascente.



Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA