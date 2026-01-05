Democrazia partecipata a Valguarnera, vince il progetto Rete radio civica

E’ Rete radio civica – Comunicazione resiliente per la sicurezza il progetto vincitore del bando Democrazia Partecipata 2025 indetto dal Comune di Valguarnera. Ha ottenuto 342 preferenze, risultando primo tra le proposte sottoposte alla scelta dei cittadini.

La finalità del progetto

L’iniziativa è finalizzata al rafforzamento dei sistemi di comunicazione istituzionale e di emergenza, con particolare attenzione agli ambiti della protezione civile e della gestione delle situazioni di criticità, al fine di garantire un’informazione tempestiva ed efficace alla popolazione.

La delibera della giunta

La deliberazione approvata dalla Giunta rappresenta il presupposto amministrativo necessario per l’avvio delle procedure operative volte alla realizzazione del progetto vincente.

La sindaca Francesca Draià ha espresso soddisfazione per la partecipazione registrata, sottolineando il valore della Democrazia Partecipata come strumento concreto di coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte pubbliche. L’esito della consultazione conferma una priorità chiara indicata dalla comunità: investire sulla sicurezza e sul potenziamento della comunicazione, trasformando le decisioni condivise in interventi reali e misurabili.