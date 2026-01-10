Maltempo, le raffiche di vento abbattono 2 alberi, uno cade su un’auto

Il vento non concede tregua alla provincia di Enna e continua a tenere impegnati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, chiamati a fronteggiare numerose situazioni di pericolo nel corso degli ultimi giorni.

Rimossi 2 alberi sulla 117 Bis

Tra gli interventi più rilevanti, la rimozione di due grossi alberi abbattuti dalle forti raffiche e finiti sulla sede stradale. Il primo episodio si è verificato lungo la Strada Statale 117 bis, in direzione Caltanissetta, dove un albero caduto ha coinvolto una vettura in transito.

Conducente illeso

Fortunatamente, non si registrano conseguenze per il conducente, rimasto illeso.Un secondo intervento ha interessato la zona di San Calò, dove un altro albero è crollato sulla carreggiata, rendendo necessario l’immediato intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Rimozione calcinacci

Oltre agli alberi, i pompieri sono stati impegnati anche in diversi interventi di rimozione di calcinacci pericolanti, messi a rischio dal vento persistente, a tutela dell’incolumità pubblica e della viabilità.