Polizia, si è insediato il nuovo questore di Enna Cono Incognito

Si è insediato questa mattina il nuovo Questore di Enna, Cono Incognito, dirigente superiore della Polizia di Stato. Succede a Salvatore Fazzino, trasferito alla Questura di Ragusa.

Il profilo

Originario della Campania e laureato in giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma, Incognito ha avviato la carriera nel 1993 alla Questura di Palermo, dove ha operato nei commissariati cittadini e successivamente ha diretto il Commissariato di Termini Imerese. Alla Squadra Mobile palermitana, nella Sezione Catturandi, ha partecipato a operazioni di rilievo culminate nella cattura di importanti latitanti mafiosi, tra cui Salvatore e Sandro Lo Piccolo, attività che gli è valsa la promozione per merito straordinario a Primo Dirigente.

Gli incarichi

Nel corso degli anni ha prestato servizio presso il Servizio Centrale Operativo, il Servizio Centrale di Protezione e il Servizio di Analisi Criminale. Ha diretto il Compartimento di Polizia Postale della Sicilia occidentale, la Polizia Stradale di Palermo, è stato Vicario del Questore di Trapani e, più recentemente, ha guidato il Compartimento Polizia Ferroviaria della Calabria. Il 1° luglio 2025 la promozione a Dirigente Superiore.

L’insediamento

La giornata si è aperta al Complesso “G. B. Giuliano” di Enna Bassa con la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei caduti della Polizia di Stato. A seguire, l’incontro con i funzionari delle articolazioni provinciali e con i rappresentanti sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno