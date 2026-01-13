Centrodestra diviso, FdI: “Troveremo unità, fallito il piano centrista di Colianni, subito un tavolo”

“Fratelli d’Italia sta lavorando per riunire il tavolo del Centrodestra, partendo da quelle forze che hanno comunque partecipato all’amministrazione ennese negli ultimi dieci anni”. Lo afferma a ViviEnna il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Nino Cammarata, in merito alla frammentazione del Centrodestra ennese in vista delle elezioni amministrative che si terranno quest’anno.

Mostra ottimismo l’esponente di FdI che ritiene ormai tramontato il piano dell’assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni, leader del Mpa-Grande Sicilia, di creare un raggruppamento centrista.

“Piano centrista di Colianni è fallito”

“Sono convinto – spiega Cammarata – che il Centrodestra chiuderà l’accordo anche perché il tentativo di Colianni è fallito sostanzialmente. Un piano che avrebbe dovuto riunire le forze moderate per mettere ai margini tanto il Pd tanto, secondo loro, Fratelli d’Italia ma è saltato. Sarebbe irragionevole che le forze che oggi governano insieme a Palermo ed a Roma si dividessero, quindi noi stiamo lavorando per trovare una sintesi. E’, altrettanto, evidente che, guardando a quanto sta accadendo a sinistra, dovranno scendere in campo le migliori espressioni del Centrodestra: Fratelli d’Italia ha una classe dirigente composta da una parlamentare, da uomini di grande esperienza, e quindi offrirà al tavolo delle proprie proposte”

Le conseguenze politiche

Il presidente provinciale di FdI spiega che se Colianni dovesse proseguire sul solco tracciato ci sarebbero conseguenze politiche. “Anche perché sarebbe – dice Cammarata – non solo incomprensibile, ma è chiaro che determinerebbe degli effetti. Nell’ipotesi in cui Colianni dovesse decidere di continuare con un certo atteggiamento, chiaramente verrà posta una questione politica di carattere regionale. Non si può pensare che un assessore regionale, del governo regionale, decida di fare un percorso a sé, senza tra le altre cose alcun motivo. Se c’è la Lantieri, che ormai da tempo e da anni ha avviato un suo percorso, che comunque poi verrà chiarito all’interno di Forza Italia, questo non è consentibile, ovviamente, al Mpa in questo momento, proprio non ci sono le condizioni”.