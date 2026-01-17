Maltempo in arrivo nell’Ennese, previsti venti forti e piogge, sindaci invitano alla prudenza

La Protezione Civile della Sicilia ha diramato un bollettino per condizioni meteo avverse da lunedì 19 gennaio e per la giornata di martedì 20. Secondo le istituzioni regionali e le comunicazioni ufficiali diffusi ai sindaci, è attesa una fase di maltempo di forte intensità, con venti di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni abbondanti e mareggiate sulle coste ioniche dell’Isola.

Attenzione alta

Le condizioni descritte indicano rischio di fenomeni idrogeologici avversi, tali da richiedere l’attivazione preventiva delle strutture operative di protezione civile nei comuni interessati. I sindaci sono stati invitati a monitorare e predisporre adeguate misure di emergenza, incluse le verifiche di punti critici e infrastrutture sensibili sul territorio.

Criticità territoriali della provincia di Enna

Negli ultimi anni il territorio ennese ha mostrato vulnerabilità a fenomeni di dissesto idrogeologico, che costituiscono un elemento di fragilità in presenza di precipitazioni intense:

Alluvioni e frane

Nel ottobre 2024 alluvioni e piogge intense provocarono l’esondazione del fiume Dittaino e la conseguente chiusura di tratti stradali strategici, con interventi di ripristino e rinforzo arginale in corso per mitigare i rischi futuri. In precedenti eventi si sono registrate frane e smottamenti, ad esempio in contrada Bruchito nel territorio comunale di Enna.

Viabilità e infrastrutture

Le condizioni meteorologiche avverse hanno già causato interruzioni di viabilità e richiedono manutenzioni straordinarie per la riapertura di arterie fondamentali come via Pergusa.

Dissesto idrogeologico diffuso

Secondo studi ufficiali sul rischio idrogeologico della Regione Siciliana, molte aree del territorio (anche nell’ennese) risultano soggette a vincoli di stabilità dei versanti e potenziale pericolo di frane e allagamenti nei bacini fluviali durante eventi meteorologici estremi.

Queste condizioni mettono in evidenza la vulnerabilità delle reti viarie, degli alvei fluviali e delle aree urbane di crinale e pendio, soprattutto durante fasi di precipitazioni abbondanti e venti forti.

Appelli alla prudenza dai sindaci

I sindaci della provincia di Enna, insieme alle strutture comunali di protezione civile, hanno lanciato comunicazioni rivolte alla cittadinanza con richiami alla massima prudenza. In particolare si raccomanda di: “Evitare spostamenti non indispensabili durante le ore di picco dei fenomeni. Non sostare in aree a rischio, come sottopassi, impluvi, torrenti e pendii soggetti a smottamento. Seguire le indicazioni delle autorità e informarsi attraverso i canali istituzionali per aggiornamenti in tempo reale”.

La macchina della protezione civile locale è pronta ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e a coordinare le risposte di emergenza laddove necessario, con l’obiettivo di minimizzare gli impatti sul territorio e sulla popolazione.