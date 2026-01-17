Sanità territoriale, apre la Casa della Comunità di Nicosia

È stata inaugurata la Casa della Comunità di Nicosia, nuova struttura della sanità territoriale dell’ASP di Enna. Alla cerimonia ha partecipato l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, presente insieme alla Direzione strategica dell’Azienda sanitaria guidata dal direttore generale Mario Zappia, con il direttore amministrativo Maria Sigona e il direttore sanitario Ennio Ciotta.

Servizi sanitari territoriali

La Casa della Comunità rappresenta un presidio dedicato all’assistenza di prossimità, pensato per offrire servizi sanitari integrati sul territorio e ridurre il ricorso improprio agli ospedali e ai pronto soccorso. La struttura si inserisce nel nuovo modello organizzativo della sanità pubblica, orientato alla presa in carico continuativa dei pazienti, in particolare quelli affetti da patologie croniche.

All’inaugurazione hanno preso parte anche la vicepresidente della Regione Siciliana Luisa Lantieri, il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli, il presidente dell’Ordine dei medici di Enna Renato Mancuso, oltre alle autorità civili e militari e a numerosi cittadini.

Le Case della Comunità operano come punto di raccordo tra servizi sanitari, medici di medicina generale e servizi sociali comunali, con l’obiettivo di garantire cure più accessibili e personalizzate. Il direttore del Distretto sanitario di Agira e Nicosia, Giuseppe Bonanno, ha ringraziato il personale sanitario e amministrativo per il lavoro svolto nella realizzazione della struttura.

Nel suo intervento, il direttore generale Mario Zappia ha sottolineato il ruolo della sanità “proattiva”, basata su dati epidemiologici e programmi di prevenzione mirati, sviluppati anche in collaborazione con l’Università Kore di Enna, per intervenire precocemente sulle principali patologie croniche del territorio.

L’assessore Faraoni

A chiudere la cerimonia è stata l’assessore Daniela Faraoni, che ha ribadito l’impegno della Regione nel rafforzare una sanità più moderna e vicina ai cittadini, evidenziando come l’esperienza della pandemia abbia confermato la centralità delle strutture territoriali nel sistema sanitario.

Al termine dell’inaugurazione, l’assessore ha visitato l’Ospedale di Nicosia, incontrando il personale sanitario e ringraziandolo per il lavoro svolto quotidianamente a servizio della comunità.