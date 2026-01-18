Ciclone Harry, provincia divisa su chiusura delle scuole, ecco le decisioni dei sindaci

Scuole chiuse a macchia di leopardo nella provincia di Enna in attesa dell’arrivo del ciclone Harry.

L’ennese tra 2 quadranti

La situazione dell’Ennese è molto particolare perché incastonata in due quadranti della Protezione civile regionale, che ha diramato nel tardo pomeriggio il bollettino: è allerta arancione sul versante sud-centro orientale, rossa nella porzione prevalentemente costiera delle province di Messina e Catania.

I Comuni con le scuole chiuse

Per cui, i Comuni ennesi maggiormente esposti sono quelli più vicini al quadrante centro orientale, tra cui Piazza Armerina, da qui la decisione del sindaco, Nino Cammarata di disporre la chiusura delle scuole nella giornata di domani. Sulla stessa linea, la sindaca di Valguarnera, Francesca Draià, il primo cittadino di Nicosia, Luigi Bonelli, ed il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina. Scuole chiuse anche ad Enna, Aidone e Agira.

I Comuni con le scuole aperte

Non ci sono ordinanze di chiusura delle scuole a Barrafranca, Assoro, Nissoria, Regalbuto e Troina.