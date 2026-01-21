Finita l’emergenza maltempo, riaprono le scuole

Riapriranno domani, giovedì 22 gennaio, le scuole nell’Ennese. Sono stati conclusi gli accertamenti disposti dai sindaci sugli edifici scolastici e non sarebbero emerse criticità, tali da pregiudicare le lezioni e poi, in merito alle previsioni della Protezione civile nella giornata di domani il bollettino è colorato di verde: nessun pericolo.

La conta dei danni

Certo, è iniziata la conta dei danni sul territorio: ci sono tante criticità, tra cui frane che hanno interessato tutti i Comuni, da Enna a Piazza Armerina, anche se la situazione più critica si è registrata ad Aidone, rimasta isolata perché circondata da smottamenti.

Il sindaco di Troina

Nulla al confronto “ai Comuni rivieraschi della costiera ionica quelli che, oggettivamente, escono devastati da questi 2 giorni di eccezionale maltempo” dice il sindaco di Troina, Alfio Giachino, per cui “le condizioni meteo che hanno causato anche una straordinaria potenza distruttrice da parte del mare nei comuni della costa orientale”

Lo stesso primo cittadino di Troina si è detto pronto a mettere a disposizione le risorse del suo Comune per aiutare gli altri che sono stati devastati dal ciclone Harry. “È mia intenzione – dice Giachino – chiamare i Sindaci dei comuni principalmente colpiti mettendoci a disposizione, per quel poco che possiamo, con la nostra struttura di protezione civile comunale per provare a dare un concreto aiuto laddove dovesse nell’immediato servire”.