Ciclone, allerta arancione ma scuole chiuse per verifiche sugli edifici dopo maltempo

Scuole chiuse domani, mercoledì 21 gennaio, nei comuni dell’Ennese. La decisione è stata assunta dai sindaci al termine di una giornata di confronto e monitoraggio delle condizioni del territorio, a seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato l’area nelle ultime ore.

Allerta arancione ma si teme per la tenuta degli edifici

I provvedimenti non sono legati all’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale — che per la giornata di domani resta di livello arancione e non rosso — quanto piuttosto alla preoccupazione per i possibili danni strutturali provocati dal forte vento associato al ciclone Harry. Raffiche intense che potrebbero aver compromesso tetti, infissi e altre parti degli edifici scolastici.

La nota del Comune di Enna

A chiarire le motivazioni è il Comune di Enna, che in una nota ufficiale spiega come la chiusura serva a consentire le necessarie verifiche tecniche. «A seguito della riunione di oggi pomeriggio il Sindaco ha disposto la proroga della chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati anche per consentire la verifica di eventuali danni», si legge nella dichiarazione.

Gli altri sindaci

Come quello di Enna, Maurizio Dipietro, anche i sindaci di Nicosia, Luigi Bonelli, di Valguarnera, Francesca Draià, e di Troina, Alfio Giachino, di Agira, Maria Greco hanno già sciolto la riserva di voler chiudere le scuole per verificare le condizioni degli edifici. Una mossa compiuta, con largo anticipo, stamane dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, a cui numerosi primi cittadini si stanno attenendo.

A Enna stop anche alla raccolta porta a porta dei rifiuti

Oltre allo stop alle lezioni, l’amministrazione comunale ha disposto anche la sospensione del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, sempre in via precauzionale e per garantire la sicurezza degli operatori.

Nelle prossime ore sono attesi sopralluoghi da parte dei tecnici comunali. Eventuali nuove decisioni verranno comunicate in base all’esito delle verifiche e all’evoluzione delle condizioni meteo.