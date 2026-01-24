FdI, in 300 per la prima della Scuola di formazione politica

Si è svolta ieri, presso la Galleria Civica di Enna l’inaugurazione della Scuola di Formazione Politica Enna-Caltanissetta, un’iniziativa promossa da Fratelli d’Italia.

I relatori

Ampia soddisfazione è stata espressa per la riuscita del progetto, che si propone non solo come occasione di crescita e approfondimento, ma anche come spazio di confronto e condivisione. Ci sono stati i contributi del Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti e dell’onorevole Luca Sbardella, che nei loro interventi hanno ripercorso la storia della destra italiana, offrendo spunti di riflessione e strumenti utili a una partecipazione politica consapevole.

300 presenti

Un ruolo centrale nell’organizzazione dell’iniziativa è stato svolto dalle federazioni provinciali di Enna e Caltanissetta, la cui collaborazione è risultata decisiva per la progettazione e la riuscita dell’evento. Significativa la partecipazione registrata, con oltre 300 presenze, tra cui numerosi deputati e dirigenti provenienti da tutta la Sicilia, a conferma dell’interesse suscitato dall’iniziativa.

Gli ospiti

Tra gli ospiti istituzionali erano presenti il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, il Capogruppo all’ARS Giorgio Assenza, l’europarlamentare Ruggero Razza, diversi deputati regionali, il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro e numerosi assessori della giunta comunale. Una presenza ampia e qualificata che ha rappresentato un segnale di unità e coesione del centrodestra sul territorio.

L’inaugurazione della Scuola di Formazione Politica ha coinciso anche con l’avvio della campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative, rafforzando la presenza di Fratelli d’Italia e sottolineando l’impegno della classe dirigente locale. L’obiettivo dichiarato è quello di investire sulla formazione di una nuova classe dirigente, preparata, radicata e capace di affrontare le sfide future con competenza e responsabilità, guardando con determinazione alle amministrative di Enna e al consolidamento di un progetto politico orientato al futuro.