I danni del maltempo, verifiche a Spirito Santo, interventi per “blindare” la frana in via Civiltà

Proseguono le attività del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile a seguito dei danni provocati dal ciclone Harry. Nella giornata odierna i tecnici dell’ufficio comunale hanno effettuato un sopralluogo in via Civiltà del Lavoro, dove una frana ha causato il cedimento del muro di sostegno sottostante la sede stradale.

Frana stabile

Dalle verifiche è emerso che il fronte di frana risulta attualmente stabile. È stata quindi programmata la delimitazione dell’area interessata e la copertura del terreno con teli impermeabili, interventi necessari per evitare ulteriori infiltrazioni di acqua piovana e prevenire nuovi cedimenti.

Verifiche a Spirito Santo

Restano in corso le verifiche geomorfologiche sul costone roccioso della zona Spirito Santo, interessato da un movimento franoso nei giorni del maltempo.

Sono inoltre in fase di completamento gli interventi di messa in sicurezza degli alberi della Villa Torre di Federico prospicienti l’omonima via, che dovrebbero concludersi lunedì 26 gennaio.

Lavori al plesso Santa Lucia

Avviati anche i lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento del plesso Santa Lucia dell’istituto Neglia-Savarese, danneggiato da infiltrazioni d’acqua nel locale caldaia. Il completamento è previsto entro la giornata di domani.

La Polizia Locale è impegnata nelle attività di supporto agli interventi tecnici e nel monitoraggio delle criticità legate alla viabilità nelle aree interessate.