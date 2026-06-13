Kiwanis Club Enna, successo per il corso di primo soccorso con i medici Pastro e Di Maggio

Formazione, prevenzione e attenzione alla comunità al centro dell’iniziativa promossa dal Kiwanis Club di Enna che ha organizzato un corso di primo soccorso rivolto ai propri soci presso l’Hotel Garden della città.

L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento e sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’assistenza alla persona, confermando l’impegno del club nel promuovere attività di utilità sociale e solidarietà.

Una giornata dedicata alla formazione

Il corso è stato tenuto dal dottor Tonino Pastro con la collaborazione del dottor Davide Di Maggio. Durante l’incontro sono stati affrontati i principali aspetti legati agli interventi di primo soccorso e alla gestione delle emergenze, attraverso spiegazioni teoriche ed esempi pratici.

I partecipanti hanno potuto approfondire procedure e comportamenti utili per affrontare situazioni critiche in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

L’impegno dei professionisti

Particolarmente apprezzata la disponibilità dei due relatori, che hanno condiviso competenze ed esperienze professionali, offrendo ai presenti strumenti concreti e conoscenze preziose per intervenire con tempestività e consapevolezza in caso di necessità.

Il valore del servizio alla comunità

Il Kiwanis Club di Enna ha espresso gratitudine al dottor Pastro e al dottor Di Maggio per il contributo offerto, sottolineando come iniziative di questo tipo rappresentino un tassello importante della missione associativa.

Attraverso attività formative e progetti di interesse collettivo, il Kiwanis continua infatti a operare a favore dell’infanzia e del territorio, nel segno del proprio motto: “Servire i bambini, servire la comunità”.