Comunicazione e leadership, il Kiwanis Club Enna investe sulla formazione dei soci

Formazione, crescita associativa e sviluppo delle competenze al centro della giornata di approfondimento promossa dal Kiwanis Club Enna, che si è svolta sabato scorso all’Hotel Garden di Pergusa. L’iniziativa ha coinvolto soci e dirigenti del Club in un percorso dedicato ai temi della comunicazione efficace e della leadership, considerati strumenti fondamentali per migliorare l’organizzazione interna e accrescere l’impatto delle attività di servizio sul territorio.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di aggiornamento e valorizzazione delle competenze che il Club porta avanti per sostenere la qualità dell’azione associativa e favorire una partecipazione sempre più consapevole e attiva dei propri iscritti.

Comunicazione e leadership al centro del confronto

A guidare i lavori sono stati Sabina Braschi, componente del Comitato Training e Leadership Education del Kiwanis International, e Michele Calandra, consulente business e life coach di Integra Corporate nonché socio e amico del Club. Attraverso momenti teorici ed esercitazioni pratiche, i partecipanti hanno approfondito temi legati alla comunicazione interpersonale, all’ascolto attivo, alla gestione delle relazioni e ai modelli di leadership partecipativa.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle dinamiche di coordinamento dei gruppi di lavoro e agli strumenti utili per favorire una collaborazione efficace all’interno delle organizzazioni associative.

Rafforzare il servizio alla comunità

Nel corso della giornata sono stati affrontati anche gli aspetti legati al coinvolgimento dei soci e alla costruzione di obiettivi condivisi, elementi ritenuti determinanti per consolidare la capacità progettuale e l’efficacia delle iniziative rivolte alla collettività.

L’incontro si è concluso con un momento di confronto tra i partecipanti, durante il quale è stata ribadita l’importanza di una leadership inclusiva e di una comunicazione chiara come presupposti indispensabili per rispondere in modo concreto ai bisogni del territorio. Con questa iniziativa il Kiwanis Club Enna rinnova il proprio impegno nella formazione continua dei soci, considerata una leva strategica per rafforzare la missione di servizio e il legame con la comunità.