Statale 288 di Aidone, Anas: riapertura nei prossimi giorni

Anas conta di riaprire nei prossimi giorni la strada statale 288 “Di Aidone”, chiusa al traffico a seguito del passaggio del ciclone “Harry” che ha interessato il versante orientale della Sicilia.

La chiusura

Il provvedimento di chiusura riguarda il tratto compreso tra il km 46,100 e il km 51,900, nel territorio comunale di Aidone, in provincia di Enna.

A determinare l’interruzione della circolazione è stata una frana verificatasi nei giorni scorsi, che ha danneggiato la rete paramassi posta a protezione della carreggiata dal costone roccioso sovrastante. Una situazione che ha reso necessari interventi immediati per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Gli interventi fin qui eseguiti

Secondo quanto comunicato da Anas, subito dopo l’evento meteorologico «sono stati eseguiti i primi interventi di messa in sicurezza dell’area e avviati i rilievi tecnici necessari per la valutazione dei danni». Le verifiche hanno consentito di programmare le operazioni di ripristino della protezione stradale.

Il cronoprogramma

Nella giornata di ieri si è conclusa la fase di approvvigionamento delle nuove reti paramassi. Anas ha inoltre provveduto alla rimozione delle strutture danneggiate e, come spiegato dall’ente, «questa mattina sono iniziati gli interventi per la posa in opera della nuova rete di protezione».

L’azienda fa sapere che i lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito e che l’obiettivo è quello di «ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza necessarie per la riapertura della statale», assicurando nel contempo un costante monitoraggio dell’area interessata dalla frana.



