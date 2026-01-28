Centrodestra: vertice a Palermo sul caso Enna, FdI pensa al piano B con i falconiani ed i dipietristi

“Io e l’assessore Colianni dovremmo porci alla guida del progetto politico del Centrodestra legato alle elezioni ad Enna”.

Il piano del Centrodestra e la sfida a Crisafulli

Lo afferma a ViviEnna, la parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, che sollecita, ancora una volta, il leader ennese del Mpa-Grande Sicilia a rompere gli indugi per costruire insieme una coalizione, “sulle orme di quanto già avviene a Roma ed a Palermo”, ed indicare un candidato a sindaco, magari da contrapporre al Barone rosso, Mirello Crisafulli, che il Pd vorrebbe mettere in rampa di lancio per pianificare il post Dipietro.

Il caso di Noi Moderati

Non è solo il Mpa-Grande Sicilia ad essere distante, almeno per il momento, da FdI: in questa partita c’è anche Noi Moderati che ha sposato il percorso centrista e riformista tracciato un paio di mesi fa dall’assessore Colianni ma più passano i giorni più questo fronte, a cui si è legato anche l’ex assessore Francesco Alloro – e l’ex sindaco dem Paolo Garofalo – perde smalto.

Il vertice a Palermo ed il piano B

Dopo il vertice a Roma di FdI, sollecitato da Eliana Longi, ce ne sarebbe (stato) un altro, questa volta a Palermo, convocato da tutto il Centrodestra per discutere delle elezioni ad Enna e non solo. Fratelli d’Italia, in attesa che il Mpa sciolga la riserva, ha in mente un piano B: accordarsi con Forza Italia.

Ma quale Forza Italia? Non con l’area di Luisa Lantieri, che spinge per la candidatura a sindaco di Gargaglione, attorno al quale si è costituito il movimento Enna Futura con dentro il consigliere Dario Cardaci ed il Psi, quanto con la corrente riconducibile all’europarlamentare Marco Falcone. Dunque, con la coppia forzista Francesco Occhipinti, vicesegretario provinciale del partito e l’assessore ai Lavori pubblici, Gaetana Palermo. FdI ed i falconiani non ha dimenticato lo smacco delle elezioni provinciali, con la sonora sconfitta del Centrodestra, imputata propria all’attuale vicepresidente dell’Ars.

FdI ed i dipietristi

Questa la situazione con i partiti tradizionali del Centrodestra, poi ci sono i cosiddetti civici che sono dentro l’amministrazione del sindaco uscente, Maurizio Dipietro. Ed è con loro che FdI ha tutta l’intenzione di accordarsi: infatti, nel recente incontro, nei locali della Galleria civica di Enna, all’inaugurazione della Scuola di formazione politica di FdI, promossa dalla parlamentare nazionale, Eliana Longi e dal presidente provinciale di Gioventù nazionale, Jacopo Gessaro, braccio destro della deputata, c’erano il primo cittadino e la sua giunta, fatta eccezione, guarda caso, degli esponenti del Mpa.