FdI stoppa Gargaglione, “no a nomi imposti” e pressa Colianni sul tavolo del Centrodestra

No a Gargaglione, nuovo appello al Centrodestra ed al deputato regionale del Mpa-Grande Sicilia Francesco Colianni per istituire il tavolo del Centrodestra.

Il vertice romano

Questo, in pillole, il pensiero del presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Nino Cammarata, reduce del vertice romano con i massimi dirigenti del partito della Premier Meloni, per discutere delle elezioni amministrative ad Enna.

Cammarata: “No a nomi imposti”

“Ribadiamo l’unità del Centrodestra -dice Cammarata a ViviEnna – ma senza imposizioni dii nomi che circolano in questo momento e auspichiamo davvero che si possa riunire la coalizione, comprendendo anche quei soggetti civici legati all’amministrazione Dipietro. Il nostro intento è quello di cercare di rimettere ordine: questa è la volontà del partito che è il primo partito in Italia ed abbiamo una responsabilità a partire dalla città capoluogo”.

Lo stop al lantierano Gargaglione

Cammarata non lo cita ma il passaggio politico di chiusura è alla candidatura a sindaco di Paolo Gargaglione, sostenuta da un pezzo importante del Centrodestra, rappresentato dalla parlamentare regionale di Forza Italia, Luisa Lantieri anche se, va ribadito, un’altra area forzista non va nella direzione della deputata di Piazza Armerina.

“Non vogliamo nè imporre nomi ma nemmeno li vogliamo imposti: bisogna trovare una candidatura che possa realmente unire, capire realmente se tutti vogliono realmente questo Centrodestra” aggiunge Cammarata.

Colianni, che fai?

In tanti nel Centrodestra, e non solo, sono in attesa della decisione di Francesco Colianni, leader nell’Ennese del Mpa-Grande Sicilia. Il piano centrista con dentro Noi Moderati, riformisti come l’ex assessore ai Lavori pubblici, Francesco Alloro, e l’ex sindaco del Pd, Paolo Garofalo, sembra tramontato, per cui lo sblocco della sua posizione potrebbe aprire altri scenari. “Non abbiamo notizie da Colianni, per cui attendiamo perché anche questo è importante. Però, FdI è pronta con la propria lista, inoltre siamo nelle condizioni di fornire un nominativo per la coalizione”.