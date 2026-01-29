Allarme furti sui social, indagini a Piazza Armerina su una donna che gira con 2 minori

Si sarebbe diffuso in poche ore un clima di allerta a Piazza Armerina dopo il racconto, comparso sui social network, di un presunto episodio legato a possibili furti. La segnalazione, pubblicata da un testimone, farebbe riferimento alla presenza di una donna che si avvicinerebbe alle persone accompagnate da bambini, con modalità ritenute sospette. A quanto pare, la donna avrebbe chiesto aiuto in quanto in stato di indigenza ma si tratterebbe di una trappola con l’obiettivo di avvicinarsi alla vittima per derubarla.

La segnalazione sui social

Nel giro di breve tempo, la notizia sarebbe diventata virale, rimbalzando da una chat all’altra e alimentando preoccupazione tra i residenti. L’episodio, per come è stato descritto online, sarebbe avvenuto in una zona frequentata della città, ma al momento non risulterebbero denunce formali né riscontri oggettivi sui fatti narrati.

I controlli delle forze dell’ordine

Alla luce dell’attenzione e dell’apprensione generate, la polizia e i carabinieri avrebbero deciso di avviare accertamenti. Gli agenti del Commissariato starebbero ascoltando alcune persone e svolgendo controlli mirati per verificare quanto segnalato e ricostruire in maniera puntuale l’accaduto. Le verifiche sarebbero finalizzate anche a risalire all’identità della donna indicata nel racconto.