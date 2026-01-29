Vigili del fuoco di Enna, Fonti è il nuovo comandante provinciale

L’ingegnere Augusto Alessio Fonti è il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna. Il passaggio di consegne avverrà ufficialmente il 31 gennaio, data in cui Fonti lascerà la guida del Comando di Ragusa per assumere il nuovo incarico nel capoluogo ennese. Prende il posto di Erich Granata, insediatosi al comando nell’ottobre del 2024.

A Ragusa dall’ottobre del 2024

Una nomina che segna un momento importante per il sistema di sicurezza del territorio ennese, chiamato a confrontarsi con un contesto complesso per caratteristiche geografiche e criticità infrastrutturali. Fonti arriva a Enna dopo aver diretto il Comando di Ragusa dal 1° ottobre 2024, periodo durante il quale ha operato con continuità e attenzione al rafforzamento delle attività operative.

Chi andrà al suo posto

Con il trasferimento di Fonti a Enna, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa sarà affidato all’ingegnere Fabrizio Pirillo, che assumerà l’incarico a partire dal 2 febbraio 2026. Pirillo è in servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dal 2006 e vanta un percorso professionale maturato presso la Direzione regionale della Calabria, oltre all’esperienza come vicario al Comando di Cosenza. Nominato primo dirigente lo scorso agosto, raccoglierà ora il testimone alla guida del presidio ragusano.