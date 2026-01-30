Lavori sull’acquedotto Ancipa: stop temporaneo all’erogazione idrica in 9 comuni

Nei primi giorni di febbraio sono previsti disagi nell’erogazione dell’acqua in numerosi comuni della provincia di Enna a causa di un intervento programmato sull’acquedotto Ancipa. A comunicarlo è AcquaEnna SCPA, che ha ricevuto formale notifica da Siciliacque in merito alla necessità di sospendere temporaneamente il servizio per consentire lavori di manutenzione straordinaria.

Quando inizieranno i disagi

L’interruzione dell’esercizio dell’acquedotto scatterà dalle ore 7:00 di martedì 3 febbraio 2026 e interesserà, con modalità e tempistiche differenti, diversi centri abitati e aree produttive del territorio.

Nel capoluogo ennese la distribuzione idrica sarà sospesa per l’intera giornata del 3 febbraio e fino alle ore 18:00 del giorno successivo. Tempi simili anche per Gagliano Castelferrato e Agira, dove l’erogazione riprenderà nella tarda serata di mercoledì 4 febbraio.

Sospensione più lunga a Piazza, Aidone e Valguarnera

Più prolungata, invece, la sospensione per Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera: in questi comuni il servizio tornerà regolare soltanto nella mattinata di giovedì 5 febbraio. A Barrafranca lo stop riguarderà esclusivamente le utenze servite dal serbatoio Amandes e si protrarrà fino alla serata dello stesso giorno.

Disservizi, seppur non una sospensione totale, sono previsti anche a Nicosia e Sperlinga, dove la fornitura potrebbe subire riduzioni fino alla sera del 4 febbraio. Coinvolta infine anche l’area industriale ASI di Dittaino, dove l’erogazione sarà interrotta fino al pomeriggio di mercoledì.

AcquaEnna invita i cittadini e le attività produttive interessate a limitare i consumi nelle ore precedenti all’intervento e a dotarsi di adeguate scorte idriche, assicurando che i lavori sono finalizzati a migliorare l’efficienza e l’affidabilità del servizio nel medio-lungo periodo.