Congresso dei Giovani democratici, Barbera segretario, Russo presidente della direzione

È Carmelo Barbera il nuovo segretario della Federazione di Enna dei Giovani Democratici. Questo l’esito del quinto congresso provinciale, che ha sancito il rinnovo degli organismi dirigenti del movimento giovanile.

Russo alla presidenza della direzione

Nel corso dei lavori congressuali è stato eletto all’unanimità anche il nuovo direttivo dei Giovani Democratici. Alla presidenza della direzione è stato indicato Matteo Russo.

Al congresso hanno preso parte rappresentanti dell’amministrazione comunale di Leonforte, che nei saluti istituzionali hanno sottolineato l’apertura dell’amministrazione nei confronti della giovanile democratica. È intervenuto anche il presidente del Libero Consorzio comunale di Enna, Piero Capizzi, che ha evidenziato il ruolo dei Giovani Democratici come “linfa vitale” per il Partito Democratico.

Collegati i vertici del Pd

In collegamento sono intervenuti il deputato regionale Fabio Venezia, la deputata nazionale Stefania Marino e l’eurodeputato Peppino Lupo. Tutti hanno rivolto alla nuova segreteria gli auguri di buon lavoro e confermato la vicinanza delle istituzioni al gruppo dirigente provinciale. Nel suo intervento, Lupo ha dichiarato: «Ho l’obiettivo di essere la vostra voce in Europa», posizione condivisa anche da Venezia e Marino.

Durante il congresso sono state presentate diverse tesi congressuali, tra cui quelle di Filippo Giomini, vicesegretario nazionale dei Giovani Democratici, Alessandro Monciotti, presidente nazionale, e Marco Greco, segretario regionale dei GD Sicilia. Il dibattito ha affrontato anche i temi della scuola, dell’università e del ruolo che la Federazione di Enna è chiamata a svolgere in una provincia complessa come quella ennese.

Le parole di Russo e Barbera

Il neo presidente della direzione, Matteo Russo, ha dichiarato: «Vorrei una giovanile realmente e concretamente unita nei prossimi anni, affinché si possano raggiungere obiettivi comuni che permettano di costruire per la nostra provincia il futuro che si merita».

Il neo segretario Carmelo Barbera ha indicato le priorità del nuovo mandato: «L’obiettivo è chiaro: dobbiamo essere da stimolo per la nostra generazione affinché ogni nostro coetaneo possa fermarsi, nella frenesia della società in cui viviamo, e iniziare a vedere un futuro nel posto in cui è nato. Abbiamo la rabbia, la voglia e la capacità per costruire un futuro per il nostro territorio».