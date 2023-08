Aidone, nasce il circolo dei Giovani democratici

E’ stata salutata con un open day la nascita del circolo dei Giovani democratici di Aidone. Giovani aderenti e simpatizzanti del Partito Democratico ma anche giovani curiosi si sono dati appuntamento nella suggestiva location del Castellaccio, per iniziare un nuovo percorso politico e con la voglia di dedicare le proprie energie a obiettivi comuni.

Il battesimo con la consigliera Donato

Tra gli organizzatori, la giovane consigliera comunale di opposizione Maria Donato del gruppo “Primavera aidonese”. Nonostante sia estate e periodo di vacanze, la neonata sezione giovanile del Pd ha voluto mettersi già al lavoro chiamando a raccolta le nuove generazioni. “I Giovani Democratici di Aidone – affermano- nascono dall’intuizione di un gruppo di ragazzi che credono nella politica coerente, corretta e leale verso tutti. Vogliamo trasmettere questi semplici e basilari valori a tutti i giovani che vorranno prenderne parte”.

Gli obiettivi

Il primo step è servito per incontrarsi, conoscersi, far circolare sapere e condividere idee, sicuri che insieme sia il primo passo per un rinnovamento della politica. Aggiungono i Gd: “Abbiano competenze professionali e pratiche spendibili; abbiamo altresì molteplici idee che, per essere messe in atto, necessitano del confronto e del dialogo con tutta la comunità. Lotteremo insieme contro tutti i comportamenti immorali che non rispecchiano i valori di una società civile, progressista e democratica. I giovani aidonesi hanno una casa: la casa dei diritti, del progresso, dell’inclusione, dell’Europa. La casa dei Giovani Democratici al lavoro e alla lotta”.

Angela Rita Palermo