Il Comune di Troina assume un’assistente sociale, il sindaco: “Potenziata macchina amministrativa”

Il Comune di Troina rafforza il settore delle politiche sociali con l’ingresso in organico della dottoressa Rossella Tomasi, che ha firmato oggi il contratto di lavoro come assistente sociale.

In servizio in un altro Comune

La professionista, già in servizio presso il Comune di Castellammare del Golfo, è risultata idonea alla procedura pubblica di mobilità avviata dall’amministrazione comunale nei mesi scorsi. L’obiettivo è potenziare un ambito considerato strategico per la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Il sindaco Giachino

«Stiamo continuando a rafforzare la macchina amministrativa – ha dichiarato il sindaco di Troina Alfio Giachino – con particolare attenzione ai settori più delicati, come quello sociale, per garantire risposte più efficaci ai bisogni della comunità».

L’assessora Romano

Soddisfazione anche da parte dell’assessora alle Politiche sociali Silvana Romano, che evidenzia come «l’inserimento di una seconda assistente sociale consentirà di superare una gestione basata sulle emergenze, favorendo una pianificazione degli interventi e una maggiore capacità di prevenzione del disagio».

Nel percorso di potenziamento dei servizi, il Comune ha inoltre inserito in pianta organica le figure dello psicologo e dell’educatore, per le quali saranno attivati specifici concorsi pubblici, con l’obiettivo di costruire un’équipe multidisciplinare stabile a supporto del welfare locale.