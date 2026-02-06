Italia Viva: nominati 4 presidenti di circolo, Faraone: “Tasselli per Casa riformista siciliana”

Il commissario di Italia Viva a Enna, Giovanni Cannata, ha nominato i presidenti dei circoli di alcuni comuni dell’ennese: Calogero Liciuro sarà presidente del circolo di Nicosia e Villadoro, Pino Arena del circolo di Nissoria, Michele Gagliardi del circolo di Agira.

Chi sono i nuovi responsabili

Calogero Liciuro, nato a Villadoro nel 1960. Ha lavorato come ispettore del Corpo Forestale della Regione Sicilia. E’ educatore ambientale e ha partecipato ai soccorsi per il terremoto dell’Aquila, per il disastro di Giampilieri e al controllo del territorio collinare in occasione del G7 di Taormina. E’ in quiescenza come presidente associazione di protezione civile di Nicosia. Nel periodo Covid, ha svolto volontariato presso la Caritas.

Pino Arena, dopo aver seguito un corso di teologia di 5 anni, ha lavorato per circa 10 anni presso le Missioni Cattoliche Italiane della Germania, come assistente agli emigrati. Terminata questa esperienza, è rientrato in Italia e ha creato una piccola industria di serramenti. E’ stato un esponente locale del PD di Nissoria, nonché consigliere comunale di minoranza.

Michele Gagliardi, nato ad Agira nel 1967, lavora presso la Asp di Enna-ospedale di Leonforte. Ha militato nella Margherita e per un periodo ne è stato anche segretario cittadino. Nel Pd ha fatto parte della segreteria locale. Alla nascita di Italia Viva, si è iscritto al nuovo partito.

Le parole del commissario Cannata

“I nuovi presidenti dei circoli – dichiara il commissario Giovanni Cannata – sono tutti persone che possono vantare una solida esperienza politica e anche l’aver offerto un generoso contributo nel campo sociale. Date queste premesse il loro contributo non potrà che essere prezioso. A breve sono previste delle nuove nomine”.

Faraone: “Tasselli per la Casa riformista in Sicilia”

“Le nomine di Enna – spiega Davide Faraone, vicepresidente nazionale di Iv – sono un importante tassello del lavoro di costruzione della Casa Riformista in Sicilia. Con Liciuro, Arena e Gagliardi alla guida dei rispettivi circoli si pongono le condizioni perché Casa Riformista possano ascoltare con attenzione i segnali che arrivano dal territorio per trasformarle nelle soluzioni sensate e riformiste di cui il centrosinistra ha bisogno in Sicilia per far uscire l’isola dall’incubo amministrativo in cui è finita grazie al governo Schifani”.