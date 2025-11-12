Italia Viva ha un commissario provinciale, è il vicesindaco di Sperlinga Cannata

E’ Giovanni Cannata il nuovo commissario provinciale di Italia Viva ad Enna. Il neo leader renziano è vicesindaco del Comune di Sperlinga e svolge la professione di avvocato.

Gli altri circoli

Come emerge in una nota di Italia Viva, “a brevissimo, saranno inaugurati i circoli e nominati i coordinatori nei comuni di Enna, Nicosia, Sperlinga, Assoro, Leonforte, Centuripe, Nissoria e, a seguire, gli altri comuni della provincia per coinvolgere cittadini, professionisti e giovani che condividono i nostri valori e vogliono lavorare concretamente a un’alternativa possibile per questa terra”