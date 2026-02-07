Rottamazione dei debiti, Bruno raccoglie l’invito della sindaca e convoca la Commissione bilancio

Disponibilità del presidente della commissione Bilancio di Valguarnera a discuterne, per l’adesione alla rottamazione quinquiens richiesta dalla sindaca Draià. Tanto che Bruno ha già provveduto a convocare la commissione per lunedì 9 gennaio alle 16.

La convocazione

Una tematica importante- afferma- che va affrontata con la medesima serietà e con un confronto responsabile che non si limiti solo alla mera formalità. La convocazione della commissione Bilancio- continua- rappresenta un primo passo verso un confronto istituzionale su una misura che incide direttamente sul rapporto tra fiscalità locale e coesione sociale, perché ritengo che i componenti di commissione possano dare un contributo importante al dibattito sul tema in oggetto.”

Il confronto con gli Ordini professionali

Bruno inoltre auspica che al fine di produrre un dibattito e un lavoro importante la Commissione possa avere la possibilità di confrontarsi con l’Ordine dei Commercialisti e con i professionisti del territorio. La rottamazione quinquies consente infatti agli enti locali, su base volontaria e regolamentata, di permettere ai contribuenti la definizione agevolata dei debiti comunali non riscossi. Il meccanismo prevede il pagamento delle somme dovute senza sanzioni e interessi, attraverso modalità e tempi stabiliti dal Comune, con l’obiettivo di favorire il recupero di crediti difficilmente esigibili e, al contempo, agevolare i cittadini nel rientro delle proprie posizioni debitorie.