Lutto nella sanità, morto Claudio Santi Collura: fu assessore a Barrafranca, il cordoglio del sindaco

Lutto nel mondo della sanità siciliana e della politica per la scomparsa del medico Claudio Santi Collura, 63 anni. La notizia ha suscitato cordoglio anche a Barrafranca, città alla quale era profondamente legato e dove ha svolto parte significativa della sua formazione.

Il percorso nel mondo del lavoro

Nato a Mazzarino, Collura ha compiuto il proprio percorso formativo tra Barrafranca e Piazza Armerina, prima di laurearsi in Medicina e Chirurgia all’Università di Catania. Dal 1996 al 2002 ha prestato servizio presso l’Ospedale di Bra, in provincia di Cuneo per poi operare dal 2002 all’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania.

Consigliere ed assessore a Barrafranca

A Barrafranca è stato anche protagonista della vita pubblica locale, ricoprendo nel tempo incarichi istituzionali come consigliere comunale e assessore. Il sindaco di Barrafranca, Giuseppe Lo Monaco, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale:

«Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia della prematura scomparsa dell’amico dott. Claudio Santi Collura. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ci uniamo al loro dolore».

Il cordoglio del sindaco

Il primo cittadino ha ricordato il suo impegno per la comunità: «È stato un uomo che ha servito Barrafranca con passione e dedizione, contribuendo alla vita amministrativa della città in diverse legislature». I funerali si terranno lunedì 9 febbraio alle 15,30 nella parrocchia Matrice di San Cono