Frana a Niscemi, la Cisl Enna incontra il sindaco e mette a disposizione i servizi per la cittadinanza
Comunicati Stampa - 09/02/2026
La segretaria generale della Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia, si è
recata oggi a Niscemi, in rappresentanza della Cisl siciliana, per incontrare il sindaco
Massimiliano Valentino Conti, a seguito del grave movimento franoso che ha colpito la
città e determinato una situazione di forte criticità per la popolazione. La Cisl ha voluto
rappresentare un gesto concreto di solidarietà e vicinanza alla cittadinanza colpita, in un
momento di grande difficoltà per il territorio, comunicando che, su indicazione della Cisl
Sicilia e in accordo con i servizi di Caf e Inas, saranno messi a disposizione della
cittadinanza i servizi di supporto, in particolare per l’assistenza nella compilazione della
documentazione, nelle richieste di contributi, bonus e alloggi e in tutte le pratiche
connesse all’emergenza. In questo quadro, la sede Cisl di Niscemi, in via Mazzini, sarà
pienamente operativa e potenziata, con apertura dal lunedì al venerdì, garantendo la
presenza del gruppo dirigente locale, delle federazioni di categoria, dei servizi e delle
associazioni del sistema CISL, per offrire un punto di riferimento stabile alla popolazione.
Nel corso dell’incontro, la Cisl ha ribadito il proprio appello alle istituzioni affinché vengano
adottati con tempestività tutti i provvedimenti necessari per affrontare e superare
l’emergenza, garantendo sicurezza, assistenza e risposte alle famiglie coinvolte.
«La Cisl è qui per portare solidarietà alla cittadinanza di Niscemi – ha sottolineato la
segretaria generale Cisl Agrigento Caltanissetta ed Enna, Carmela Petralia – e per
rilanciare con forza un messaggio alle istituzioni e alla politica: questa comunità non deve
essere lasciata sola. È necessario mantenere alta l’attenzione e individuare nel più breve
tempo possibile soluzioni efficaci, affinché le persone evacuate possano ritrovare
sicurezza e normalità”.
La Cisl continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, confermando la
propria disponibilità a collaborare con le istituzioni e a sostenere concretamente la
cittadinanza.