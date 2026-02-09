Frana a Niscemi, la Cisl Enna incontra il sindaco e mette a disposizione i servizi per la cittadinanza

La segretaria generale della Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia, si è

recata oggi a Niscemi, in rappresentanza della Cisl siciliana, per incontrare il sindaco

Massimiliano Valentino Conti, a seguito del grave movimento franoso che ha colpito la

città e determinato una situazione di forte criticità per la popolazione. La Cisl ha voluto

rappresentare un gesto concreto di solidarietà e vicinanza alla cittadinanza colpita, in un

momento di grande difficoltà per il territorio, comunicando che, su indicazione della Cisl

Sicilia e in accordo con i servizi di Caf e Inas, saranno messi a disposizione della

cittadinanza i servizi di supporto, in particolare per l’assistenza nella compilazione della

documentazione, nelle richieste di contributi, bonus e alloggi e in tutte le pratiche

connesse all’emergenza. In questo quadro, la sede Cisl di Niscemi, in via Mazzini, sarà

pienamente operativa e potenziata, con apertura dal lunedì al venerdì, garantendo la

presenza del gruppo dirigente locale, delle federazioni di categoria, dei servizi e delle

associazioni del sistema CISL, per offrire un punto di riferimento stabile alla popolazione.

Nel corso dell’incontro, la Cisl ha ribadito il proprio appello alle istituzioni affinché vengano

adottati con tempestività tutti i provvedimenti necessari per affrontare e superare

l’emergenza, garantendo sicurezza, assistenza e risposte alle famiglie coinvolte.

«La Cisl è qui per portare solidarietà alla cittadinanza di Niscemi – ha sottolineato la

segretaria generale Cisl Agrigento Caltanissetta ed Enna, Carmela Petralia – e per

rilanciare con forza un messaggio alle istituzioni e alla politica: questa comunità non deve

essere lasciata sola. È necessario mantenere alta l’attenzione e individuare nel più breve

tempo possibile soluzioni efficaci, affinché le persone evacuate possano ritrovare

sicurezza e normalità”.

La Cisl continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, confermando la

propria disponibilità a collaborare con le istituzioni e a sostenere concretamente la

cittadinanza.