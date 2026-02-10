Disuguaglianza di genere: un percorso di educazione e partecipazione giovanile a Enna

A Enna è iniziato il 31 gennaio un ciclo di incontri sulla disuguaglianza di genere, rivolto agli studenti delle scuole superiori e promosso dall’Associazione Luciano Lama ODV insieme ad ARCI Petra e alla Rete degli Studenti Medi, nell’ambito del progetto Global Education Time cofinanziato dall’Unione Europea.

Il percorso

Il percorso, inserito nell’educazione alla cittadinanza globale, punta a sviluppare consapevolezza, senso critico e partecipazione attiva su diritti, pari opportunità e giustizia sociale, valorizzando il coinvolgimento diretto dei giovani, protagonisti nella scelta dei temi.

Gli appuntamenti

Gli incontri, gratuiti e aperti al pubblico, si tengono alla Casa della Memoria e prevedono confronti, laboratori e dibattiti con esperti. Il programma affronta: disuguaglianze di genere ed educazione affettiva, salute femminile e IVG, violenza di genere, un laboratorio conclusivo e la presentazione di una campagna promozionale.

Secondo il presidente Michele Sabatino, parlare di questi temi con i giovani è fondamentale per fornire strumenti critici e contribuire alla costruzione di una società più equa e inclusiva.