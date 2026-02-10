Rete degli Studenti, delega ai rapporti internazionali per l’ennese Andrea Greco

L’ennese Andrea Greco ha assunto la delega ai rapporti internazionali con le Unioni scolastiche studentesche, associazione europea che racchiude 31 associazioni studentesche attive nelle scuole superiori di 24 paesi d’Europa, rappresentando gli stridenti e le studentesse italiane. L’incarico è stato affidato all’unanimità dalla Rete degli Studenti Medi di tutta Italia nel corso del coordinamento nazionale tenutosi il 7 febbraio scorso.

La coordinatrice di FdS-RdS

“Non possiamo che essere orgogliosi del fatto – dice Marta Crisafulli, Coordinatrice Provinciale FdS-RdS Enna – che la nostra associazione possa vantare Andrea come nuovo delegato dell’Esecutivo Nazionale della Rete degli Studenti Medi, il più grande sindacato studentesco del nostro paese. Dall’Italia ad Enna, i temi da trattare sono molteplici ed interconnessi: ripartiremo con le nostre azioni volte a contrastare e a sensibilizzare su quello che rappresenta una piaga del nostro territorio: il dimensionamento scolastico”.