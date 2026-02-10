Tassa di soggiorno, Scozzarella: “Consiglio non ha deciso, aperti al confronto con la città”

La delibera della giunta di Valguarnera sull’imposta di soggiorno sta creando molta confusione. In particolare, sulla sua esecutività e sulle tariffe da applicare.

L’intervento di Scozzarella

Sulla questione è intervenuto il presidente del Consiglio comunale, Enrico Scozzarella, per fare chiarezza sull’intera vicenda, partendo dal presupposto che “l’atto approvato dalla Giunta costituisce, allo stato attuale, esclusivamente una proposta di regolamento che disciplina le modalità di introduzione e applicazione dell’imposta nel Comune (soggetti tenuti al pagamento, importi, eventuali esenzioni, modalità di riscossione, obblighi delle strutture ricettive, ecc.)”.

Il Consiglio non si è espresso

Il presidente dell’aula ribadisce che “si tratta quindi di una proposta politica formulata dalla Giunta e indirizzata al Consiglio Comunale. Ad oggi, infatti, il Consiglio non si è ancora espresso in merito”.

Ci sarà un confronto

Entrando sull’iter burocratico, Scozzarella ricorda che “l’approvazione dei regolamenti segue un iter procedurale la cui competenza è esclusivamente del Consiglio Comunale. In quella sede vi sarà la possibilità di approfondire, discutere e valutare ogni aspetto del provvedimento”.

Il presidente assicura che “esistono ampi margini di confronto e di ragionamento prima di giungere a qualsiasi decisione definitiva”