Lavori urgenti di Enel a Valverde: strade chiuse e viabilità modificata

Nei prossimi giorni la viabilità nella zona di Valverde subirà alcune modifiche temporanee per consentire interventi urgenti sulla rete elettrica. Il Comune di Enna, attraverso un’ordinanza della Polizia Locale ha disposto una serie di provvedimenti necessari a permettere i lavori richiesti dalla ditta Reitano S.R.L., che opera per conto di Enel Distribuzione.

Gli interventi sono stati definiti di “somma urgenza” e hanno l’obiettivo di garantire la continuità del servizio elettrico nella zona, compreso il plesso scolastico di Valverde.

Le modifiche saranno in vigore dalle ore 7.00 di mercoledì 11 febbraio fino alle ore 24.00 di venerdì 13 febbraio 2026.

Cosa cambia per automobilisti e residenti

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, sarà chiuso al traffico il tratto di via della Rinascita compreso tra via Valverde e via S. Leone. In quella fascia non sarà quindi possibile transitare con veicoli per tutta la durata dell’intervento.

Novità anche lungo via Valverde, nel tratto che costeggia il complesso scolastico. Qui sarà istituito il divieto di fermata, sempre negli stessi giorni e orari, per evitare intralci ai mezzi impegnati nei lavori.

Per agevolare la circolazione e ridurre i disagi, nello stesso tratto sarà attivato temporaneamente il doppio senso di marcia.

Possibili disagi

Considerata la presenza della scuola e l’intensità del traffico nella zona, si invitano residenti e automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare con anticipo eventuali spostamenti, soprattutto negli orari di ingresso e uscita degli studenti. Le modifiche sono limitate a tre giorni e rientrano in un intervento ritenuto necessario per evitare disservizi elettrici in un’area particolarmente sensibile del quartiere